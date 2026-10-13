[Video] Các tỉnh phía Bắc họp phương án ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp năm 2027

Chiều tối 13/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ tăng cường 18 lượt tàu trong sáng 14/10, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.