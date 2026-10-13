[Video] Các tỉnh phía Bắc họp phương án ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp năm 2027
Ngày 13/10, tại Phú Thọ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất trồng trọt và thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 các tỉnh phía Bắc.
Hội nghị hướng tới thống nhất nhiệm vụ sản xuất năm 2027, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành trồng trọt.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cac-tinh-phia-bac-hop-phuong-an-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-trong-san-xuat-nong-nghiep-nam-2027-post995064.html