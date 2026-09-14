[VIDEO] Các sự kiện nổi bật của PETROVIETNAM trong tuần từ ngày 7/9 đến ngày 13/9/2026
Trong tuần qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hoạt động Công đoàn, thúc đẩy giảm phát thải và lan tỏa truyền thống 65 năm của PETROVIETNAM. Sau đây là những thông tin đáng chú ý.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-cac-su-kien-noi-bat-cua-petrovietnam-trong-tuan-tu-ngay-7-9-den-ngay-13-9-2026-745565.html