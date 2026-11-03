[VIDEO] Các sự kiện nổi bật của PETROVIETNAM trong tuần từ ngày 26/10 đến ngày 1/11
Trong tuần qua, PETROVIETNAM tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công nghệ, nâng cao năng lực bảo vệ các công trình năng lượng trọng yếu; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống. Sau đây là những thông tin nổi bật trong tuần.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-cac-su-kien-noi-bat-cua-petrovietnam-trong-tuan-tu-ngay-26-10-den-ngay-1-11-747433.html