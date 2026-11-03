[VIDEO] Các sự kiện nổi bật của PETROVIETNAM trong tuần từ ngày 26/10 đến ngày 1/11

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%, tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%. Dưới tác động của trạng thái khí hậu này, nhiệt độ trung bình tháng 11 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.