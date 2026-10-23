[Video] Các địa phương phải ban hành chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà trong tháng 12

Từ chợ truyền thống đến hộ kinh doanh, từ nộp thuế qua điện thoại đến livestream bán hàng, kinh tế số đang hiện diện ở từng tuyến phố, con ngõ ở phường Tương Mai. Với vai trò nền tảng quan trọng, Luật Thủ đô đã mở thêm cơ chế ưu đãi, thử nghiệm có kiểm soát nhằm trợ giúp “làn sóng số” đi tới những người buôn bán nhỏ nhất.