[Video] Các địa phương phải ban hành chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà trong tháng 12
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.
Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cac-dia-phuong-phai-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dien-mat-troi-mai-nha-trong-thang-12-post997573.html