[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đánh giá cao những định hướng, chiến lược phát triển mới đang tạo nên diện mạo và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, Tổng thống Cộng hòa Lebanon mong muốn, Việt Nam và Lebanon tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.