[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cac-dai-bieu-quoc-hoi-tuong-nho-chu-tich-ho-chi-minh-post995985.html