[Video] Các bị cáo vụ Mr Pips nói lời sau cùng tại phiên tòa
Chiều 8/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” kết thúc phần tranh tụng. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa.
Trong phần tranh tụng, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận, xin lỗi các bị hại và mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cac-bi-cao-vu-mr-pips-noi-loi-sau-cung-tai-phien-toa-post1001112.html