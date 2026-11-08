[Video] Các bị cáo vụ Mr Pips nói lời sau cùng tại phiên tòa

UBND xã Tam Hưng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 10 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho người dân trên địa bàn. Đối tượng tham gia chương trình tập trung vào người dân trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, người đã được cấp giấy phép lái xe mô tô trên 3 năm; thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy theo quy định; công nhân, người lao động và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.