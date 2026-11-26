[Video] Cả nước đã đồng bộ khoảng 71% dữ liệu đất đai
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất trên tổng số 105,3 triệu thửa, đạt khoảng 71%. Trong đó, 62,8 triệu thửa có dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.
Đến nay, hơn 2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy. Hệ thống ghi nhận hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu.
Trong lĩnh vực tài chính đất đai, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID. Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cũng được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ca-nuoc-da-dong-bo-khoang-71-du-lieu-dat-dai-post1005431.html