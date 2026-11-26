Đến nay, hơn 2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy. Hệ thống ghi nhận hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu.

Trong lĩnh vực tài chính đất đai, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID. Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú cũng được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.