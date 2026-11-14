[Video] Cà Mau: Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lớn

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19 - 27/9/2026 đã gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Cà Mau. Thống kê từ ngành chức năng cho thấy, toàn tỉnh có hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng.

PV