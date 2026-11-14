[Video] Cà Mau: Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lớn
UBND tỉnh Cà Mau quyết định phân bổ hơn 30 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng bị thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn vào cuối tháng 9/2026 vừa qua.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19 - 27/9/2026 đã gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Cà Mau. Thống kê từ ngành chức năng cho thấy, toàn tỉnh có hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ca-mau-hon-30-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-khoi-phuc-san-xuat-sau-mua-lon-post1002715.html