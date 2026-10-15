[Video] Ca mắc viêm hô hấp cấp tăng đột biến, cảnh báo nguy lây lan trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 15/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), cho biết thời gian gần đây, hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận số lượng người mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tại TP Hồ Chí Minh đang gia tăng đáng kể.
Riêng trong tuần 40, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 34.664 ca mắc, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Nguyên nhân được nhận định do thời tiết chuyển mùa kết hợp với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ca-mac-viem-ho-hap-cap-tang-dot-bien-canh-bao-nguy-lay-lan-trong-cong-dong-tai-tp-ho-chi-minh-post995657.html