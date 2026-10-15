[Video] Ca mắc viêm hô hấp cấp tăng đột biến, cảnh báo nguy lây lan trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh

Gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ ấy luôn tự tay lo từng bữa cơm, chăm chút cho chồng con mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, khi chị quyết định không vào bếp vì quá mệt, phản ứng của những người thân khiến chị nhận ra sự hy sinh lâu nay đã trở thành điều hiển nhiên trong gia đình.