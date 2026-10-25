[Video] Bữa ăn học đường: ưu đãi phải đi cùng trách nhiệm
Đề xuất miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thảo luận tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, mở ra kỳ vọng bổ sung nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ.
Tuy nhiên, ưu đãi thuế cần đi đôi với trách nhiệm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Thực tế, những bất cập như nguyên liệu không rõ nguồn gốc, suất ăn đến chậm, khẩu phần thiếu cân đối hay chất lượng không tương xứng với giá tiền vẫn là mối lo của phụ huynh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bua-an-hoc-duong-uu-dai-phai-di-cung-trach-nhiem-post997903.html