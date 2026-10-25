[Video] Bữa ăn học đường: ưu đãi phải đi cùng trách nhiệm

Qua xác minh clip hai học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, ngày 25/10, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã làm rõ, lập biên bản xử phạt những người liên quan trong đó có mẹ của một nam sinh.