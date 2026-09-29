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Video bóng đá Việt Nam vs Thái Lan: Nỗ lực bất thành

ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận cầu quyết định tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

Báo VietnamNet
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Video bóng đá Việt Nam 0-2 Thái Lan

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Ghi bàn:

Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-viet-nam-vs-thai-lan-fifa-asean-cup-2026-2559953.html