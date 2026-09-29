Video bóng đá Việt Nam vs Thái Lan: Nỗ lực bất thành

Nguyễn Tài Lộc là một trong những cầu thủ tạo ra dấu ấn đáng chú ý của ĐT Việt Nam trong hiệp 1 trước ĐT Thái Lan, nhưng tiền đạo này bất ngờ được rút ra ngay đầu hiệp 2. Quyết định của HLV Kim Sang-sik đặt ra câu hỏi về sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển.