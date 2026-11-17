Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại đáng tiếc trước Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối Casper Cup 2026, diễn ra tối 17.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dù Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn bằng siêu phẩm sút xa, hai bàn thua trong những phút cuối khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik lỡ cơ hội đăng quang ngay trên sân nhà.