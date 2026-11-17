Video bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan: Đình Bắc đọ siêu phẩm
Tuyển Việt Nam đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 đầy tiếc nuối khi để Kyrgyzstan lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Thiên Trường tối 17/11.
Video bóng đá Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan
Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (19')
Kyrgyzstan: Valerii Kichin (86'), Erbol Atabaev (88')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh (Minh Khoa 72'), Tuấn Tài (Văn Khang 46'), Nhật Nam (Vĩnh Nguyên 80'), Thanh Nhàn (Ngọc Sơn 80'), Đình Bắc, Văn Tùng (Đăng Dương 72').
Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-viet-nam-vs-kyrgyzstan-dinh-bac-do-sieu-pham-2575861.html