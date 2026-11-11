Video bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (TQ): Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức tỏa sáng
Nguyễn Đình Bắc ghi siêu phẩm đẹp mắt, góp công cùng Olaha Mạnh Đức giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026.
Video bóng đá Việt Nam 2-0 Đài Loan (TQ)
Ghi bàn:
Việt Nam: Olaha Mạnh Đức (22'), Đình Bắc (58')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa (Vĩnh Nguyên 46'), Minh Phúc (Văn Khang 46'), Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Ngọc Sơn (Việt Cường 46').
Đài Loan (Trung Quốc): Huang Chiu Lin, Tian Long, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, YuYao Hsing, Benchy, Huang Wei Chieh, Kou Po Wei, Chen Po Liang, Chien Po Ting, Kao Jing Hang.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-viet-nam-vs-dai-loan-dinh-bac-toa-sang-2573802.html