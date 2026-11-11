Video bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (TQ): Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức tỏa sáng

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân Casper Cup 2026 tối 11.11, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là những gương mặt mới được trao cơ hội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao tinh thần thi đấu, khả năng hòa nhập và sự gắn kết của toàn đội trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không nhiều.