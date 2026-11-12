Video bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore: Chiến thắng vất vả

Chiều 12.11, tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM), đội tuyển futsal nữ Việt Nam để thua New Zealand với tỉ số 2-3 trong trận giao hữu quốc tế đầu tiên giữa hai đội. Dù không giành được kết quả như mong đợi, thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết vẫn có màn thể hiện đáng ghi nhận, đặc biệt là nỗ lực tấn công trong những phút cuối trận.