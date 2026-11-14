Video bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Chủ nhà giữ cúp ở lại
U23 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu quyết định trên sân Pleiku, qua đó bất bại sau ba lượt trận và giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.
Video bóng đá U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar:
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (48')
U23 Qatar: Farragalla (20')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt; Hoàng Minh (Quang Duyệt 46'), Đăng Khoa, Đức Phú, Bảo Long, Long Vũ; Minh Tâm, Văn Thuận (Williams Minh Hoàng 46' - Quốc Toản 75').
U23 Qatar: Osman, Gamer, Eljaouni, Mohammadtaha, Gouda, Eid, Chakeri, Hassan, Alminhali, Faragalla, Al Rawi
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-u23-viet-nam-vs-u23-qatar-gia-lai-vtv-cup-2574968.html