Muốn chiếc ghe đi nhanh, từng tay chèo phải biết hòa sức mình vào sức đồng đội. Từ đường đua ghe Ngo ở Cần Thơ, có thể nhìn thấy cách cộng đồng gìn giữ văn hóa bằng sự tham gia bền bỉ: thu xếp việc nhà, dành thời gian tập luyện, cùng chịu trách nhiệm cho niềm vui chung.