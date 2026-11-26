Ngày thi đấu 26-11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chứng kiến màn bứt phá ấn tượng của thể thao Hà Nội với cú đúp Huy chương vàng (HCV) môn Taekwondo. Bên cạnh đó, các xạ thủ Thủ đô tiếp tục khẳng định thế mạnh khi giành thêm 2 HCV môn Bắn súng, trong đó có một tấm HCV kèm kỷ lục mới.