Chỉ sau lượt trận mở màn U17 World Cup 2026 tại Qatar, mọi định kiến về sự chênh lệch đẳng cấp giữa các nền bóng đá lớn và phần còn lại đã bị lung lay dữ dội. Từ những cú sốc liên tiếp ở bảng B và bảng C, cánh cửa hy vọng đang mở rộng hơn bao giờ hết cho các đội bóng bị đánh giá thấp hơn - trong đó có U17 Việt Nam trước giờ bóng lăn gặp U17 Bỉ tối nay.