Video bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ: Mãn nhãn 2 siêu phẩm
U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong trận ra quân World Cup 2026 khi ghi 2 siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ, trước khi nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3.
Video bóng đá U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4'), Nguyễn Lực (84')
U17 Bỉ: Moorthamer (39'), Achahbar (42'), Philips (60')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-u17-viet-nam-vs-u17-bi-u17-world-cup-2026-2577199.html