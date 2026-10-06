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Video bóng đá Indonesia vs Thái Lan: Siêu kịch tính chung kết FIFA ASEAN Cup

Indonesia và Thái Lan đã tạo nên trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc với màn rượt đuổi kịch tính. Đội chủ nhà vượt qua “Voi chiến” sau loạt luân lưu cân não.

Báo VietnamNet
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Video bóng đá Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)

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Ghi bàn:

Indonesia: Iklas Sanron (84', phản lưới), Baggott (116')

Thái Lan: Iklas Sanron (87'), Peeradol (111')

Thẻ đỏ: Mickelson (Thái Lan, 80')

Đội hình thi đấu

Indonesia: Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker

Thái Lan: Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-bong-da-indonesia-vs-thai-lan-chung-ket-fifa-asean-cup-2026-2561683.html