Video bóng đá ĐT Việt Nam - Philippines: Đình Bắc tỏa sáng, điểm nhấn VAR (FIFA ASEAN Cup)

01:21 - Bóng trúng xà ngang

01:40 - Đình Bắc mở tỉ số

ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Philippines trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik sử dụng Hoàng Hên ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng Lê Phạm Thành Long trong khi tân binh Lee Williams Minh Hoàng sát cánh cùng Đình Bắc và Xuân Son trên hàng công.

ĐT Việt Nam khá vất vả trước Philippines trong hiệp một

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. ĐT Việt Nam có cơ hội trước nhưng không tận dụng. Bên phía Philippines cũng chơi ăn miếng trả miếng. Thậm chí, họ còn suýt mở tỉ số nhưng cú sút của Schneider lại tìm trúng xà ngang.

Chỉ vài phút sau, ĐT Việt Nam đã có bàn mở tỉ số. Phút 25, Thành Long chọc khe hay và Minh Hoàng phá bẫy việt vị rồi căng ngang vào trong cho Đình Bắc dứt điểm tung lưới đối thủ. Sau khi có được bàn thắng, ĐT Việt Nam chủ động chơi chậm lại và chờ phản công.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi Philippines và Việt Nam đều cố gắng tìm bàn thắng. Tuy nhiên, thủ môn của cả hai bên đều chơi xuất sắc. Phút 75, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ Nyholm của Philppines sau pha phạm lỗi với Ngô Đăng Khoa. Tuy nhiên, tổ VAR lại đã tư vấn và trọng tài rút lại quyết định sau đó.

Phút 82, ĐT Philippines vỡ òa khi Nishioka đệm bóng cận thành tung lưới Việt Nam sau đường căng ngang của Reyes. Thế nhưng, họ đã mừng hụt bởi tổ VAR xác định tiền đạo của Philippines đã việt vị trong pha bóng đó. Những phút cuối, ĐT Việt Nam có cơ hội phản công ngon ăn nhưng Đình Bắc, Minh Khoa hay Khoa Ngô đều không tận dụng được. Chung cuộc, Việt Nam thắng tối thiểu trước Philippines.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Philippines (H1: 1-0)

Ghi bàn: Đình Bắc 25'

Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Lê Giang Patrik, Quang Vinh, Adou Minh, Xuân Mạnh, Thành Long, Đình Bắc, Hoàng Hên, Minh Hoàng, Xuân Son, Tiến Anh, Việt Anh

ĐT Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey

Thông số trận đấu