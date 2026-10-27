[Video] Bộ Y tế làm rõ đề xuất hiến, ghép mô tạng ở người dưới 18 tuổi

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, đề xuất xuất phát từ khoảng trống pháp lý hiện hành và nhu cầu điều trị thực tế. Mỗi năm, Việt Nam có nhu cầu khoảng 55 ca ghép gan và 60 ca ghép thận ở trẻ em. Riêng danh sách chờ ghép gan hiện có khoảng 200 trường hợp. Khả năng đáp ứng nhu cầu ghép tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương mới đạt khoảng 30%.

LÊ CHÍ