[Video] Bộ Y tế đề xuất giải pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến trên

Bộ Y tế đồng thời rà soát danh mục thuốc, kỹ thuật và cơ chế thanh toán; thúc đẩy hồ sơ bệnh án điện tử, chuyển tuyến điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở.

Về trang thiết bị, Bộ đã ban hành quy định mua sắm tập trung, định mức sử dụng máy móc và danh mục thiết bị cơ bản cho trạm y tế. Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cũng có nội dung đầu tư hạ tầng, thiết bị cho y tế cơ sở.

Bộ đề nghị Cần Thơ rà soát nhu cầu, xây dựng dự án cụ thể để đề xuất bố trí vốn. Các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại địa phương, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.