[Video] Bộ Xây dựng rà soát giải pháp giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.
Trước nguy cơ tai nạn do không bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn trên cao tốc, Bộ Xây dựng đang rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông và nghiên cứu bổ sung chỉ dẫn trực quan, giúp người lái xe chủ động chấp hành quy định.
Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, cho biết tốc độ và khoảng cách an toàn là những yếu tố quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo thống kê được ông dẫn tại họp báo, tai nạn liên quan đến tốc độ và khoảng cách chiếm khoảng 18%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-xay-dung-ra-soat-giai-phap-giu-khoang-cach-an-toan-tren-cao-toc-post995691.html