[Video] Bộ Xây dựng rà soát giải pháp giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, cho biết tốc độ và khoảng cách an toàn là những yếu tố quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo thống kê được ông dẫn tại họp báo, tai nạn liên quan đến tốc độ và khoảng cách chiếm khoảng 18%.

Anh Trường - Thu Hà - Nguyễn Hoàng