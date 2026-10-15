[Video] Bộ Xây dựng rà soát giải pháp giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Hồng Vinh điều hành họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, cho biết tốc độ và khoảng cách an toàn là những yếu tố quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo thống kê được ông dẫn tại họp báo, tai nạn liên quan đến tốc độ và khoảng cách chiếm khoảng 18%.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung chỉ dẫn trực quan giúp người lái xe nhận biết và duy trì khoảng cách phù hợp. Bộ cũng rà soát các quy định hiện hành, xem xét sửa đổi khi cần thiết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và hoàn thiện nội dung đào tạo lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan chuẩn bị triển khai thí điểm giải pháp trên một số tuyến cao tốc. Các biện pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế nguy cơ va chạm và bảo đảm an toàn giao thông.

Anh Trường - Thu Hà - Nguyễn Hoàng

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