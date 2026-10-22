[Video] Bộ Xây dựng cảnh báo tình trạng thi công cầm chừng tại sân bay Long Thành
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại TP Đồng Nai, trong đó cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc thanh toán khiến nhà thầu thi công cầm chừng.
Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khối lượng tồn đọng vướng mắc thanh toán hiện lên tới hơn 10.430 tỷ đồng, làm nghẽn dòng tiền và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng huy động nguồn lực thi công. Trong 16 gói thầu thuộc dự án thành phần 3, có 4 gói thầu khó bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-xay-dung-canh-bao-tinh-trang-thi-cong-cam-chung-tai-san-bay-long-thanh-post997423.html