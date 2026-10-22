[Video] Bộ Xây dựng cảnh báo tình trạng thi công cầm chừng tại sân bay Long Thành

Ngày 22/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) đề nghị, hoàn thiện quy định về quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận, phân cấp thẩm quyền và bảo vệ người thực thi đúng quy định; đồng thời, bảo đảm chính sách nhà ở công vụ cho giáo viên, nhân viên y tế vùng khó khăn, ngăn ngừa trục lợi nhà ở xã hội và quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với người mua nhà.