[Video] Bộ tiêu chí Đánh giá nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ
Bộ tiêu chí đánh giá nền tảng AI hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia được ban hành theo Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN ngày 19/6, đặt ra các yêu cầu cụ thể về an toàn, kiểm soát dữ liệu, trách nhiệm pháp lý và năng lực tự chủ công nghệ.
Bộ tiêu chí nhấn mạnh nguyên tắc AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tham mưu, tổng hợp, phân tích; cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền vẫn là người xem xét, quyết định, phê duyệt và chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất trong hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả do nền tảng AI cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, không thay thế quyết định hành chính của người có thẩm quyền.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-tieu-chi-danh-gia-nen-tang-tri-tue-nhan-tao-ho-tro-cong-vu-post995378.html