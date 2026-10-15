[Video] Bộ tiêu chí Đánh giá nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ

Ngày 14/10, một nhóm gồm 8 bang tại Mỹ cho biết đã đệ đơn kiện OpenAI tại các tòa án trên khắp cả nước; cáo buộc ChatGPT gây hại cho người dân của họ, cụ thể là hướng dẫn người dùng - bao gồm cả thanh thiếu niên - thực hiện các hành vi gây hại cho bản thân hoặc người khác.