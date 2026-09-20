[Video] Bộ Tài chính yêu cầu xử lý xong nhà, đất dôi dư trong năm 2026
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả và hoàn thành trong năm 2026.
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất. Tài sản phải được phân loại cụ thể để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-tai-chinh-yeu-cau-xu-ly-xong-nha-dat-doi-du-trong-nam-2026-post989689.html