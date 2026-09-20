[Video] Bộ Tài chính yêu cầu xử lý xong nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Theo Nghị định số 361/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải có diện tích đất trụ sở chính tối thiểu 5 ha, đồng thời cơ sở vật chất, trang thiết bị tại thời điểm thẩm định phải được nghiệm thu với giá trị đầu tư thực tế đạt ít nhất 300 tỷ đồng.