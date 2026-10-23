[Video] Bộ Tài chính đề xuất miễn phí vé tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia dịp 24/11

Với 92% diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, phường Quang Trung đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn trước ngày 30/10/2026. Trong khi đó, tại xã Hoạt Giang và xã Hà Trung, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, chồng lấn dự án và phương án bố trí tái định cư.