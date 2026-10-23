[Video] Bộ Tài chính đề xuất miễn phí vé tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia dịp 24/11
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia trên cả nước nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Các địa điểm dự kiến áp dụng chính sách miễn phí gồm Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, di tích lịch sử Dinh Độc Lập và các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-tai-chinh-de-xuat-mien-phi-ve-tham-quan-nhieu-bao-tang-vuon-quoc-gia-dip-2411-post997434.html