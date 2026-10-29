[Video] Bộ Tài chính đề xuất giảm 70% mức phạt chậm nộp tờ khai thuế đối với doanh nghiệp ngưng hoạt động
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30-70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, nhằm tháo gỡ vướng mắc và xử lý các nghĩa vụ thuế tồn đọng.
Tại dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù gỡ vướng cho người nộp thuế đang lấy ý kiến, ngoài xóa nợ lệ phí môn bài, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế. Nhóm được áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức nộp đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu được áp dụng mức phạt bằng 30%, 50% hoặc 70% mức theo quy định, tương ứng với thời điểm hoàn thành hồ sơ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-tai-chinh-de-xuat-giam-70-muc-phat-cham-nop-to-khai-thue-doi-voi-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-post998873.html