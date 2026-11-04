[Video] Bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Trước đề nghị của đại biểu về làm rõ điều kiện cấp sổ đỏ cho trường hợp vi phạm thủ tục, tránh cơ chế xin - cho, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định xử lý từng nhóm đất tùy nguồn gốc và thời điểm sử dụng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-sung-quy-dinh-cap-so-do-cho-dat-vi-pham-thu-tuc-post1000008.html