[Video] Bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục

Giữa những hàng cao su non ở xã Tân Lợi (TP Đồng Nai), cán bộ, chiến sĩ Đội K76, Bộ CHQS TP Đồng Nai cần mẫn lật từng lớp đất tìm hài cốt liệt sĩ (HCLS). Điều đặc biệt, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ còn có các cựu chiến binh (CCB), cựu thanh niên xung phong (TNXP) trở lại chiến trường xưa, mang theo ký ức và niềm mong mỏi đưa những người còn nằm lại trở về.