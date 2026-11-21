Việc tạm dừng tuyển dụng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.