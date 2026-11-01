[Video] Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức
Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.
Trước đó, giải trình tại Quốc hội chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-noi-vu-de-nghi-bao-cao-gap-tien-luong-thu-nhap-cua-vien-chuc-post999506.html