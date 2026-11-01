[Video] Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

El Nino được dự báo đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026 và có thể kéo dài đến giữa năm 2027. Hiện tượng này khiến mùa đông năm nay có khả năng ấm hơn bình thường, trong khi mùa nắng nóng năm 2027 được dự báo đến sớm và gay gắt hơn.