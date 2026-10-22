[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tăng trung bình một tiết mỗi tuần, còn trung học phổ thông tăng hai tiết. Với 35 tuần thực học, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở dạy thêm 35 tiết, trung học phổ thông tăng 70 tiết mỗi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng năng lực chuyên môn, phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu thời gian, nâng cao năng suất lao động trong nhà trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-giao-duc-va-dao-tao-de-xuat-tang-dinh-muc-tiet-day-cua-giao-vien-tu-lop-1-den-lop-12-post997261.html