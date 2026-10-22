[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12

Có những hành trình được bắt đầu từ một niềm yêu thích rất đỗi giản dị. Với Lê Trà My, học sinh lớp 9E, Trường THCS Thành Cổ, phường Quảng Trị, đó là tình yêu dành cho tiếng Anh. Từ niềm say mê ấy, Trà My đã bền bỉ học tập, rèn luyện và tự tin bước lên sân chơi English Mastery mùa 2 năm 2026, để rồi giành giải nhì tại vòng chung kết.