[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng cường camera giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2027. Rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định tổ chức thi.

HƯƠNG GIANG