[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lớp 10 chỉ thi Toán, Ngữ văn
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất trường trung học phổ thông không chuyên chỉ tổ chức thi hai môn Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.
Theo dự thảo, sở giáo dục và đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh đối với từng trường hoặc nhóm trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-giao-duc-va-dao-tao-de-xuat-lop-10-chi-thi-toan-ngu-van-post991138.html