[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lớp 10 chỉ thi Toán, Ngữ văn

Ở các xã vùng cao, biên giới, gian khó không chỉ là những cung đường đèo hiểm trở, sạt lở mùa mưa lũ, mà còn là khoảng cách địa lý ngăn các em nhỏ đến với con chữ. Để học sinh không phải bỏ học vì đường xa, mạng lưới điểm trường lẻ đã trở thành “mạch sống” của giáo dục vùng cao, nơi mỗi thầy, cô giáo cắm bản không chỉ mang theo giáo án, mà còn gửi gắm ước mơ, niềm tin về một tương lai tươi sáng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Thanh Hóa.