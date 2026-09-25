[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu
Đến hết ngày 24/9, số sách giáo khoa còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027 đã được cung ứng đầy đủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo in bổ sung gần 3 triệu bản để đáp ứng nhu cầu phát sinh và dự phòng trong các tình huống thiên tai, bão lũ.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-giao-duc-va-dao-tao-da-cung-ung-du-so-sach-giao-khoa-con-thieu-post991018.html