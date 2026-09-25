[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu

Nhiều loại thuốc ung thư hiện nay có chi phí rất cao khiến người bệnh không có tiền chi trả. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Y tế điều chỉnh, mở rộng danh mục thuốc điều trị ung thư mới, để người dân không phải mua ngoài.