[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch xét tuyển đại học năm 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11/2026. Các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31/12/2026, giúp thí sinh chủ động lựa chọn ngành học và xây dựng kế hoạch ôn tập.

Thí sinh cần rà soát kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống trước 17h ngày 6/6/2027.