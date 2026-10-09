[Video] Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm

Nội dung điều chỉnh quan trọng này được quy định cụ thể tại Thông tư số 81 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026. Theo thông tư mới, hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh chỉ bắt buộc giáo viên chủ nhiệm tổ chức duy nhất một lần vào đầu năm học nhằm tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: trao đổi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh; thống nhất các nội dung cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình; kiện toàn, bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

LINH SAN