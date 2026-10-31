[Video] Bộ Công Thương yêu cầu dự trữ hàng hóa, ngăn đầu cơ tăng giá dịp Tết Đinh Mùi 2027

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội tăng 9,01%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5,926 triệu tỷ đồng, tăng 13,4%. Dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,52%, vượt mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội giao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải chủ động điều tiết thị trường.

Để chủ động nguồn cung, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng hay tăng giá bất hợp lý đối với lương thực, thực phẩm, xăng dầu và khí đốt. Các doanh nghiệp sản xuất cần tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng ổn định; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và ngành điện phải thực hiện nghiêm phương án cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết.