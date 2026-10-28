Xã hội

[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất siết giờ điều chỉnh giá xăng dầu

Dự thảo Bộ Công Thương đề xuất cửa hàng giữ giá cũ đến giờ điều chỉnh, lưu dữ liệu để giám sát dấu hiệu thông đồng; quy định hiện chưa có hiệu lực.

Báo Tri thức & Cuộc sống
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Minh Quân - Hà Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video-bo-cong-thuong-de-xuat-siet-gio-dieu-chinh-gia-xang-dau-post1641323.html