[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê

“Trong lần đầu được tổ chức, Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 cùng với hệ thống các hội thao thể thao toàn quân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà”, đó là nhận định của bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.