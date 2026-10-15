[Video] Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S

Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là Mũi Điện, nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk. Từ góc nhìn trên cao, Mũi Đại Lãnh hiện lên như một bản đồ đất nước thu nhỏ, với đường cong chữ S mềm mại được tạo tác bởi núi đá, rừng cây và biển cả bao la. Điểm nhấn sừng sững giữa không gian ấy là hải đăng Đại Lãnh - công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1890. Trải qua gần một thế kỷ rưỡi đầy thăng trầm sóng gió, ngọn hải đăng vẫn kiên cường như một "mắt biển" dẫn lối cho những chiếc thuyền cá bình yên trở về sau đêm dài đánh bắt, đồng thời là tọa độ check-in đầy kiêu hãnh.

Dù hiện tại không phải cao điểm du lịch, hàng ngày vẫn có rất nhiều du khách tìm đến đây. Khi mặt trời rực rỡ từ từ nhô lên cũng là lúc hành trình đón bình minh khép lại vào khoảng 6h30 sáng. Những bức ảnh được chụp vội vã lúc này không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc, mà còn gói ghém trọn vẹn niềm hy vọng và cảm xúc tự hào trước thiên nhiên hùng vĩ.