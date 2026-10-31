[Video] Bệnh viện Tim Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Sáng 31/10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự buổi lễ có Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Tim Hà Nội đã vươn lên trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến cuối của cả nước về tim mạch. Bệnh viện phát triển đồng bộ 5 mũi nhọn chuyên sâu, gồm tim mạch nội khoa, tim mạch nhi khoa, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch và tim mạch chuyển hóa; làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, điều trị thành công nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-benh-vien-tim-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-post999416.html