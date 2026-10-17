[Video] Bệnh não mô cầu có thể gây tử vong trong 24 giờ, cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh
Các bác sĩ cảnh báo, não mô cầu gây biến chứng nguy hiểm, có thể gây sốc dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương vừa ghi nhận 3 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, mắc bệnh não mô cầu nhóm B. Trong đó, một trường hợp đã tử vong, hai trường hợp đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-benh-nao-mo-cau-co-the-gay-tu-vong-trong-24-gio-can-chu-dong-tiem-vaccine-phong-benh-post996039.html