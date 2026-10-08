[Video] Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương đã thống nhất những định hướng quan trọng về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời quyết định các chủ trương về công tác cán bộ, thu hút và trọng dụng nhân tài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-be-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post993813.html