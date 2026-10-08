[Video] Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Không chỉ đưa bác sĩ giàu kinh nghiệm về khám, hội chẩn và điều trị, mô hình chuyên gia tại Bệnh viện Đồng Nai-2 còn mở rộng sang đào tạo, hướng dẫn thực hành và chuyển giao kỹ thuật. Cách làm này phù hợp với tinh thần Đề án 1816: sự hỗ trợ của tuyến trên chỉ có ý nghĩa lâu dài khi năng lực chuyên môn được hình thành và duy trì tại cơ sở.