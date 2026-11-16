[Video] Bắt tạm giam Tổng Giám đốc lừa đảo hơn 33 tỷ đồng qua hình thức góp vốn
Lợi dụng danh nghĩa đầu tư bất động sản và triển khai dự án, Thái Thị Thu Đào bị cáo buộc huy động tiền của nhiều cá nhân để giao dịch vàng trực tuyến trên các sàn Forex, chiếm đoạt tổng cộng hơn 33,9 tỷ đồng.
Chiều 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào (sinh năm 1980, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bat-tam-giam-tong-giam-doc-lua-dao-hon-33-ty-dong-qua-hinh-thuc-gop-von-post1003160.html