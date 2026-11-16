[Video] Bắt tạm giam Tổng Giám đốc lừa đảo hơn 33 tỷ đồng qua hình thức góp vốn

Ngày 16/11, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tội mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 và Điều 255 của Bộ luật Hình sự 2015. Vụ án được phát hiện trên địa bàn các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa và một số địa bàn liên quan.