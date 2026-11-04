[Video] Bắt đầu chấm điểm cải cách thủ tục hành chính ở các bộ, địa phương
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11.
Mục tiêu trọng tâm của đề án là xây dựng bộ chỉ số toàn diện, xuyên suốt từ khâu ban hành quy định đến tổ chức thực thi, bảo đảm kết quả phản ánh thực chất, minh bạch, làm cơ sở nâng cao chất lượng thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bat-dau-cham-diem-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-o-cac-bo-dia-phuong-post1000011.html