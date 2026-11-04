[Video] Bắt đầu chấm điểm cải cách thủ tục hành chính ở các bộ, địa phương

Tận dụng lợi thế của mô hình gắn với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) Chi nhánh An Giang và Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang đang đưa nguồn vốn tín dụng đến gần hơn với người dân, hợp tác xã (HTX), góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân.