[Video] Bảo đảm quyền lợi người dân khi thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tuyến đường ĐH26 qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai mỗi ngày phải chịu hàng trăm lượt xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu. Hoạt động này khiến mặt đường xuống cấp, bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân dọc tuyến.
Đáng chú ý, một số hộ dân phản ánh nhà cửa xuất hiện vết nứt, mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có phương án khắc phục.
Theo chủ đầu tư, đường ĐH26 hiện là tuyến độc đạo vận chuyển vật liệu đến công trường. Khối lượng vật liệu phục vụ dự án ước tính khoảng 5 triệu mét khối, có thời điểm hơn 200 xe hoạt động mỗi ngày, từ 5 giờ đến 19 giờ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bao-dam-quyen-loi-nguoi-dan-khi-thi-cong-cao-toc-quy-nhon-pleiku-post1001321.html