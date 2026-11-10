[Video] Bảo đảm quyền lợi người dân khi thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Đáng chú ý, một số hộ dân phản ánh nhà cửa xuất hiện vết nứt, mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có phương án khắc phục.

Theo chủ đầu tư, đường ĐH26 hiện là tuyến độc đạo vận chuyển vật liệu đến công trường. Khối lượng vật liệu phục vụ dự án ước tính khoảng 5 triệu mét khối, có thời điểm hơn 200 xe hoạt động mỗi ngày, từ 5 giờ đến 19 giờ.