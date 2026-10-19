[Video] Bán vé số cho người dưới 18 tuổi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Từ ngày 30/11/2026, hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng. Đáng chú ý, người mua vé không đủ điều kiện cũng có thể bị xử lý.
Theo Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người chưa đủ 18 tuổi không được tham gia dự thưởng xổ số. Tổ chức bán vé cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; cá nhân vi phạm bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ban-ve-so-cho-nguoi-duoi-18-tuoi-co-the-bi-phat-den-30-trieu-dong-post996443.html