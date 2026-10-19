[Video] Bán vé số cho người dưới 18 tuổi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Theo Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người chưa đủ 18 tuổi không được tham gia dự thưởng xổ số. Tổ chức bán vé cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; cá nhân vi phạm bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

MINH TRIẾT