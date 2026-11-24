Video bàn thắng U17 Việt Nam và U17 New Zealand: Nỗ lực đáng khen
Video bàn thắng U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại lượt trận thứ 2 bảng G vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á 2026.
Video bàn thắng U17 Việt Nam và U17 New Zealand (Nguồn: FPT Play)
Các bàn thắng của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khan giúp U17 Việt Nam có trận hòa lịch sử 3-3 trước U17 New Zealand. Sau 2 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Roland ghi được 5 bàn thắng và mang lại cho người hâm mộ những giây phút bùng nổ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/video-ban-thang-u17-viet-nam-va-u17-new-zealand-no-luc-dang-khen-1065915