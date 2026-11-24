Real Madrid đối mặt với nguy cơ thiếu vắng Endrick và Denzel Dumfries trong trận đấu Champions League với PSV Eindhoven. Trong khi tiền đạo người Brazil chắc chắn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ, còn khả năng ra sân của hậu vệ người Hà Lan vẫn chưa được xác định.